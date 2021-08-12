Катунь24: Названы самые любимые наушники россиян

Своей аналитикой с РИА Новости поделилось М.Видео-Эльдорадо.

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В современном мире беспроводные модели занимают больше половины штучных продаж. Всего за первые шесть месяцев продано более 5,2 миллиона Bluetooth-наушников на сумму 22 миллиарда рублей.

Наиболее популярными оказались наушники формат True Wireless Stereo — на них приходится 4 из 10 проданных пар среди всех видов наушников.

Средняя стоимость составила 5 000 рублей, что тысячу ниже, чем годом ранее.

Наиболее востребованной в январе-июне 2021 года оказалась модель Xiaomi Earbuds Basic 2 — беспроводные tws-наушники.

Единственными в топ-5 попали проводные наушники JBL C100SI заняли второе место. Дорогие Apple AirPods вместе с версией Pro заняли третью и четвертую позицию продаж.

Катунь24