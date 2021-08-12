Катунь24: На онлайн-встречу с ректором алтайского вуза приглашают абитуриентов и студентов

13 августа 2021 года ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков проведет онлайн-встречу.

Фото: пресс-служба АлтГТУ

Как сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края, к разговору также присоединится ответственный секретарь приемной комиссии АлтГТУ Павел Черданцев.

В онлайн-конференции все желающие смогут задать интересующие их вопросы, касающиеся поступления в университет и организации образовательного процесса в новом учебном году.

Эфир пройдет на YouTube-канале вуза. Там же сохранят его запись.

Катунь24