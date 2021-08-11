Катунь24: Новая функция в iPhone напугала своих пользователей

Новая технология позволит компании Apple отслеживать в устройствах пользователей запрещенный контент, сообщает РИА Новости.

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С открытым письмом к компании обратилось более 5 тысяч пользователей в совокупности с правозащитными организациями. Они заявили, что данная функция нарушает защиту персональных данных, которой много лет славилась платформа iOS.

Алгоритмы криптографии, заявленные в функции сканирования iCloud и iMessage, могут использовать и для других целей. Среди опасений называется государственная цензура, которая получит в руки инструмент контроля над контентом и сообщениями пользователей в реальном времени.

В компании думают, что данная технология поможет в борьбе с сексуальным насилием над детьми. В США нововведение заработает после большого осеннего обновления операционных систем iOS и iPadOS.

Катунь24