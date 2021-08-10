ГОРНЯК22 10.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Не аленький цветочек. Житель Алтайского края культивировал у себя на участке опиумный мак

Горняк22
12 часов Ago

Мужчина спрятал 91 куст наркосодержащего растения между посадками арбузов и картофеля, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Цветовода задержали в селе Старый Тогул Тогульского района. Мужчина собирал части скошенного опийного мака – маковую соломку. В общей сложности у него было изъято около 100 граммов наркотического вещества. 

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Ему грозит до двух лет лишения свободы. 

Катунь24

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