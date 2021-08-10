Катунь24: Не аленький цветочек. Житель Алтайского края культивировал у себя на участке опиумный мак

Мужчина спрятал 91 куст наркосодержащего растения между посадками арбузов и картофеля, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Цветовода задержали в селе Старый Тогул Тогульского района. Мужчина собирал части скошенного опийного мака – маковую соломку. В общей сложности у него было изъято около 100 граммов наркотического вещества.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Катунь24