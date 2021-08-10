Катунь24: Надвигается непогода: сильные дожди и грозы прогнозируют в Алтайском крае

При этом воздух в регионе прогреется до +26 градусов.

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10 августа 2021 года, согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, в Алтайском крае ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливни, град, при грозах местами шквалы 20-24 м/с. Ночные температуры составят +13…+18 градусов, дневные – от 22 до 27 градусов тепла.

В Барнауле столбики термометров покажут +24…+26 гр. Временами возможны дождь и гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

11 августа в регионе температура воздуха составит +21…+26 гр. На большей части дожди, местами сильные дожди, грозы, местами град. Ветер южный, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +21…+23 гр. Временами дождь, гроза. Ветер южный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

12 августа в отдельных районах края кратковременные дожди, грозы. Температура +21…+26 гр. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле также кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура +21…+23 гр.

Катунь24