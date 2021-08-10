Катунь24: На железнодорожных путях в Алтайском крае погиб мужчина

Местный житель, желая перейти дорогу, слишком близко приблизился к поезду. Его травмы, полученные после столкновения, оказались несовместимы с жизнью.

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Инцидент случился в прошедшие выходные в районе остановочного пункта Бешенцево, сообщает пресс-служба Алтайского линейного управления МВД России на транспорте. 41-летний местный житель, планируя перейти железнодорожные пути по настилу железнодорожного переезда, приблизился к проходящему грузовому поезду на недопустимое расстояние. Поезд наехал на гражданина; полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.

По предварительной информатизации управления, мужчина был пьян. Сотрудники Барнаульского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводят доследственную проверку.

В транспортной полиции напоминают, что основная причина травм – пренебрежение правилами безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

«Нахождение вблизи железнодорожных путей и их переход в неположенном месте может привести не только к сбою в движении поездов, но и к тяжелому увечью или гибели самого пешехода. Безопасным расстоянием для движения вдоль железнодорожного пути считаются пять и более метров до ближайшего рельса. Кроме того, нахождение на объектах железнодорожного транспорта в состоянии опьянения представляет повышенную опасность для жизни и здоровья граждан», – напомнили в ведомстве.

Катунь24