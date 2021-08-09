Катунь24: Несколько транспортных средств сгорели в ночном пожаре в Рубцовске

Крупный пожар произошёл около двух часов ночи 8 августа в Рубцовске. На момент прибытия пожарных огнем горели гаражи и хозяйственные постройки.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В результате пожара на площади 240 квадратных метров полностью были уничтожены хозяйственные постройки, огнем повреждены 9 гаражных боксов, три легковых автомобиля марки «ВАЗ», а также один мотоцикл «ИЖ». Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, общая площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Спустя полтора часа после прибытия пожарным удалось полностью ликвидировать открытое горение. В результате происшествия никто не пострадал. Причину возгорания установят после проведения всех необходимых мероприятий органами дознания.

Катунь24