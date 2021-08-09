Катунь24: Неизвестные скинули бутылку на автомобиль из окна многоэтажки в Барнауле
Инцидент произошёл ночью возле дома, расположенного на улице Гущина, 150/3.
Фото: Барнаул 22
Сброшенная неизвестными бутылка разбила лобовое стекло припаркованного возле здания автомобиля. Фотографией повреждений поделился очевидец в паблике «Барнаул 22».
Отмечается, что неделю назад возле этого дома произошла ровно такая же ситуация, правда кидали не бутылку, а кружку.
«Жильцы в шоке, полиция бессильно разводит руками», — говорят пострадавшие.