Катунь24: На 50 % закроют потребность в кислороде в Алтайском крае к 2022 году

На данный момент в регионе производят 6 тонн кислорода в сутки. При этом есть потребность в 52 тоннах в сутки.

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Как сообщил СМИ министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка, в конце сентября 2021 года на «АлтайСтройДеталь» запустят производство ещё 10 тонн в сутки, таким образом, производительность увеличится до 15 тонн в сутки. Еще 5 тонн к концу сентября начнут производить в Славгороде, сообщает ТАСС.

«Ещё есть возможность добавить пять тонн в Барнауле. До конца сентября мы ставим задачу выйти на уровень 20 тонн в сутки, а в первом квартале 2022 года еще на пять тонн прирасти — до 25 тонн в сутки, до половины нашей загрузки», – сообщил Вячеслав Химочка.

Министр уточнил, что сейчас оставшийся объем необходимого кислорода завозится из Кузбасса, Томска, Омска и Казахстана. Кислород при этом в Алтайском крае необходим не только для больных коронавирусом, но и для некоторых предприятий, в частности, для Сибирской генерирующей компании для подготовки к предстоящему отопительному периоду. Производствам нужно около 10 тонн в сутки.

Также Вячеслав Химочка заметил, что Алтайский край столкнулся со спекуляцией: крупные поставщики завышают цены на медицинский кислород в период повышенного спроса на него.

Катунь24