Катунь24: Не заметил: водитель троллейбуса спровоцировал аварию в Барнауле

Авария случилась сегодня, 7 августа 2021 года.

Фото: Скриншот видео Аварком Алтай

Со слов ей участников, автомобиль Nissan двигался по улице Малахова от улиц Гридасова в сторону улицы Взлетной в правом крайнем ряду. Около здания по улице Малахова, 153 Д, водитель почувствовал удар в левую сторону своего автомобиля. Его нанес троллейбус, который двигался в попутном направлении слева от машины, уточняют в Telegram-канале «В курсе 22».

По информации «В курсе 22», водитель просто не заметил легковой автомобиль при перестроении, потому не уставил дорогу. Полные обстоятельства произошедшего уточняются.

Катунь24