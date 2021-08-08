Катунь24: На Алтае спасли женщину, получившую перелом ноги в горах

Туристка травмировалась, переход речку. Предположительно она получила перелом голеностопа левой ноги.

Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай

Инцидент произошел в районе Северо-Чуйского хребта, у реки Маашей, возле Алёнкиных озер. Семья из четырех человек из Новосибирска проходили туристический маршрут, их группа не была зарегистрирована. Как рассказала спасателям дочь пострадавшей, травму её мама получила мама получила травму вечером 3 августа около 21 часа. Женщина, переходя речку, поскользнулась на камне, её стопа сильно вывихнулась. Дети и муж вытащили ей на берег, где заиксировали ногу и разбили ночлег. Рано утром, 4 августа 2021 года, глава семьи бегом направился до ближайшего места, где могла быть сотовая связь и дозвонился до МЧС.

Из-за труднодоступной гористой местности, эвакуация пешим и конным способом была невозможна, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай. 4 августа по направлению к месту происшествия убыла группа спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда. 5 августа из Красноярска вылетел вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России. Также по пути пилоты подобрали спасателей, чтобы совершить погрузку.

Пострадавшую доставили в Горно-Алтайск, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Катунь24