Катунь24: На Алтае задержали меломана: он крал музыкальную технику для автомобилей

Причём делал он это в одном специализированном магазине. За два дня уловом любителя автозвука стали 3 магнитолы и комплект автомобильных динамиков.

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Как рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай, ущерб от преступных деяний 35-летнего ранее судимого местного жителя составил более 31 тысячи рублей.

Действовал мужчина по отработанной схеме: незаметно от продавцов он брал с витрины магазина музыкальную технику, которую прятал в пакет, и уходил. Похищенное имущество он продал за 4 тысячи рублей.

Недостача была обнаружена сотрудником магазина. Представитель торговой точки сразу написал заявление в полицию. Подозреваемый признался в содеянном.

Катунь24