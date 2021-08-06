Катунь24: Неизвестные украли деньги у пенсионера в Рубцовске

К пожилому рубцовчанину пришли две незнакомые женщины, которые представились волонтёрами, и украли у него деньги.

Фото: pixabay.com

После непродолжительной беседы и ухода гостей пенсионер обнаружил пропажу 22 тысяч рублей, которые хранились у него в спальне в комоде, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину), проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются личности подозреваемых.

Катунь24