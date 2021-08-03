Катунь24: Некоторые Android-смартфоны отключат от Google

Это коснется телефонов, работающих на старых операционных версиях Android.

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По данным РИА Новости, корпорация Google решила закрыть доступ в аккаунты смартфонам и планшетам, работающих на старых версия Android.

C 27 сентября 2021 года будет закрыт доступ в учетную запись Google. Ограничения коснуться таких приложений, как Gmail, YouTube и Карты.

В компании Google отметили, что данная мера принята для обеспечения безопасности пользователей. Обойти ограничение не получится. Пользователям старых устройств советуют купить новые гаджеты.

Катунь24