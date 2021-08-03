Катунь24: На телефонах Android появился новый вирус, ворующий банковские пароли

Кибермошенники используют вредоносное ПО Vulture, которое помогает красть персональную информацию со смартфонов жертв.

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Как сообщает РИА Новости, вирус обнаружили эксперты по информационной безопасности компании ThreatFabric. Так, вирус способен делать скриншоты экрана, а также фиксировать действия пользователя.

Распространился Vulture через приложения в Google Play. Специалисты обнаружили две программы-носителя, взломавшие до 8 тысяч устройств. В «Лаборатории Касперского» заявили, что ни одного случая заражения этим вирусом в России не зафиксировали, однако исключать риск аналогичных кибератак в стране нельзя.

Катунь24