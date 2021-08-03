ГОРНЯК22 03.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Названо возможное место нахождения мужчины, похитившего 12-летнюю девочку в Алтайском крае

Горняк22
1 час Ago

31 июля появилась информация, что 12-летняя жительница Бийского района вышла из дома и не вернулась. 2 августа девочка сама вернулась домой. Выяснилось, что её удерживал 40-летний мужчина в подвале.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов продолжают сбор доказательств и расследование дела. Предварительно установлена личность похитителя – Олег Викторович Лавкин. Граждан, которые могут знать этого человека или подробности произошедшего, просят обратиться по телефону 32-85-43.

В Instagram-аккаунте _gorno_altaysk_one появилась информация от соседей подозреваемого, что он уехал в Республику Алтай на сбор орехов.

Катунь24

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