Катунь24: На Алтае осудили блогера, бросившего муляж гранаты в машину полицейских

За совершенное хулиганство парня отправили в колонию-поселение на год и шесть месяцев.

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27-летний житель Горно-Алтайска однажды ночью осенью 2020 года постучалс в машину к полицейским. Когда те открыли дверь, мужчина забросил в автомобиль муляж ручной боевой гранаты с криком «Держите гранату!». Полицейские покинули машину, после чего убедились, что боевой припас был ненастоящим, и быстро задержали осужденного.

Как установили во время следствия, парень был в состоянии алкогольного опьянения. Сам он объяснил, что поступок совершил «с целью проверки реакции сотрудников полиции и записи их ответных действий на свой смартфон для дальнейшего размещения полученного видеоролика в сети Интернет», уточняют «Новости Горного Алтая».

Приговор Горно-Алтайского городского суда был обжалован стороной защиты в апелляционном порядке, которая посчитала приговор незаконным ввиду непричастности осужденного к совершению преступления, а также ввиду его излишней суровости. Однако апелляция была отклонена, мужчину осудили по статье «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия» и назначили лишение свободы на год и шесть месяцев в колонии-поселении.

Катунь24