Катунь24: Небольшой дождь: о погоде 30 июля в Алтайском крае

В Алтайском крае 30 июля 2021 года в отдельных районах небольшие дожди, грозы. В утренние часы местами туман.

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В Алтайском крае в отдельных районах небольшие дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +6…+11 градусов, местами по западу +12…+17 градусов. Днём +23…+28 градусов.

В Барнауле в конце дня небольшой дождь. Ветер северный, 2-7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура ночью +9…+11 градусов, днём +23…+25 градусов.

Катунь24