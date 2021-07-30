Катунь24: На 60 % увеличилась производительность Барнаульского котельного завода за два года

Два года назад компания «Сибэнергомаш-БКЗ» находилась на грани банкротства. Сегодня, 29 июля 2021 года, предприятие посетил губернатор Виктор Томенко.

Фото: altairegion22.ru

Губернатор отметил, что заводу удалось восстановить доверие рынка: на данный момент он обеспечен контрактами до 2022 года. В беседе с Виктором Томенко генеральный директор «Сибэнергомаш-БКЗ» Михаил Клугман отметил, что сейчас 23 % продукции Барнаульского котельного завода уходят на экспорт, предприятие ищет профильного инвестора, новые рынки сбыта и возможности развития.

«В прошлом году по отношению к 2019 году более чем на 60 % выросли объемы производства и составили почти 1,5 миллиарда рублей. В этом году в планах завода выйти на объем выпуска продукции порядка 2 миллиарда рублей», — подчеркнул Виктор Томенко.

Завод относится к числу крупных налогоплательщиков. На нём трудится почти 800 человек, предприятие оказывает большое влияние на формирование показателей развития промышленности края.

Катунь24