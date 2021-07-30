ГОРНЯК22 30.07.2021
Алтайский край

Катунь24: На трассе Барнаул – Новосибирск произошло ДТП

Горняк22
53 минуты Ago

Информацией поделились подписчики паблика «Инцидент Барнаул».

Фото: "Инцидент Барнаул"

Авария произошла 29 июля 2021 года на трассе перед Тальменским районом. В результате аварии грузовой автомобиль смял легковушку. Предположительно, есть погибшие.

Информация уточняется.

Как сообщили в  УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, водитель 2002 года рождения, управляя «Тойота Кроун», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Мицубиси Фусо». 

В результате ДТП два пассажира «Тойота Кроун» погибли на месте. Водитель госпитализирован в больницу. 

Владелец грузового автомобиля «Мицубиси Фусо» не пострадал. 

Катунь24

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