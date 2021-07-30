Катунь24: На трассе Барнаул – Новосибирск произошло ДТП

Информацией поделились подписчики паблика «Инцидент Барнаул».

Фото: "Инцидент Барнаул"

Авария произошла 29 июля 2021 года на трассе перед Тальменским районом. В результате аварии грузовой автомобиль смял легковушку. Предположительно, есть погибшие.

Информация уточняется.

Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, водитель 2002 года рождения, управляя «Тойота Кроун», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Мицубиси Фусо».

В результате ДТП два пассажира «Тойота Кроун» погибли на месте. Водитель госпитализирован в больницу.

Владелец грузового автомобиля «Мицубиси Фусо» не пострадал.

Катунь24