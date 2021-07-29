Катунь24: Новый мусорный полигон появится в Барнаульской зоне Алтайского края

Об этом сообщил на пресс-конференции 27 июля 2021 года Виктор Томенко.

Фото: Катунь 24

Существующий сейчас не соответствует нескольким требованиям, в частности, он расположен менее чем в 15 километрах от аэропорта. Также известно, что его мощности хватит только до 2023 года.

Кроме того, мусорный полигон – экотехнопарк с полным циклом обработки – планировали развернуть на окраине поселка Новый в Первомайском районе. Однако, как уточнил Виктор Томенко, просчитав последствия и приняв во внимание доводы местных жителей, власти отказались от этой идеи.

Пока что место для будущего мусорного полигона не найдено.

Катунь24