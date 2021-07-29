Катунь24: Новосибирский врач назвал причины тромбоза у переболевших коронавирусом пациентов
Главврач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, кто именно подвержен риску тромбоза.
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Тромбоз – частое заболевание, которое наблюдается у людей, перенесших коронавирус. По словам врача, это связано с тем, что во время заражения COVID-19 поражаются клетки эндотелия, и внутренняя оболочка сосудов теряет свою эластичность, затрудняя ток крови. Из-за медленного восстановления эндотелия высок риск развития тромбозов.
Врач также отмечает, что к возникновению тромбов больше всего подвержены люди с наследственной предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям. Также на склонность к тромбозу влияют хронические заболевания.
«Если уже скомпрометированные люди заболевают COVID-19, риски тромбоза для них огромные», – цитирует интернет-журнал «Сиб.фм» Андрея Позднякова.
Он также отметил, что женщины, принимающие контрацептивы, также подвержены тромбозу.