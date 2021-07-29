Катунь24: На восстановление пострадавших от взрыва газа квартир в Барнауле выделят 5 млн рублей

Такое решение было принято по результатам заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Средства направят из городского бюджета.

Фото: официальный сайт Барнаула

Напомним, сегодня, 28 июля, в квартире № 78 по адресу: ул. Молодежная, 37 произошёл взрыв бытового газа. Пострадали два человека.

На территории дома ввели режим ЧС. Для эвакуированных жильцов готов пункт временного размещения в гостинице «Барнаул».

По результатам визуального освидетельствования технического состояния здания стало известно, что дальнейшая безопасная эксплуатация здания, за исключением помещений № 59, № 74, № 78, допустима без ограничений. Обеспечен доступ жильцов всех остальных квартир.

«С целью предотвращения дальнейшего обрушения конструкций необходимо в срочном порядке провести мероприятия по демонтажу двух оконных перемычек и проемов жилого помещения № 78, а также мероприятий по временному раскреплению плит перекрытия пятого этажа в указанном жилом помещении», — сообщил глава Железнодорожного района Михаил Звягинцев.

Для выполнения восстановительных работ будет разработана проектно-сметная документация, а затем подрядчики приступят к восстановлению помещений. На эти цели, по предварительным данным, необходимо направить порядка 5 млн рублей, сообщает администрация Барнаула.

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