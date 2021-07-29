Катунь24: На Барнаулке из-под воды вышла плотина демидовской эпохи

Это крупнейшее гидротехническое сооружение XVIII века, откуда берёт начало и Барнаул. Именно с плотины в 1739 году началось строительство города.

Фото: Катунь 24 Embedded video for На Барнаулке из-под воды вышла плотина демидовской эпохи

Краевед Даниил Дегтярев рассказал, что в основе образования нашего города изначально лежал медеплавильный, затем сереброплавильный заводы. В XVIII веке заводы работали за счёт энергии падающей воды. Соответственно, нужно было построить плотину, перекрыть поток, чтобы, сбрасывая воду с этой плотины, приводить в движение заводские механизмы. И вот 28 сентября 1739 года на берегу тихой лесной речки Барнаулки началось строительство плотины Демидовского медеплавильного завода.

Плотина представляла собой трапецию. Длина составляла 500 метров, ширина у основания – 26, а в верхней части – 23. Укрепили её мощными брёвнами и дерновали. Но это не помогло избежать стихийных разрушений.

Плотину несколько раз реконструировали. Особенно туго пришлось этому сооружению во время наводнения 1793 года, когда из-за подъёма уровня воды её прорвало, вода хлынула на завод, смыла его, смыла заводской посёлок, будущий город Барнаул. По проекту инженера Ивана Черницына была построена уже кирпичная подпорная стенка, укрепившая плотину. После этого плотина благополучно прожила, простояла всё время действия сереброплавильного завода, до конца XIX века.

В конце XIX века значение плотины в промышленности снизилось. В работе уже активно применялись паровые и нефтяные двигатели, а также электричество. Тем не менее сооружение продолжало контролировать уровень воды в Барнаулке, пока в апреле 1926 года пруд не был спущен.

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