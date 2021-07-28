Катунь24: На Алтае туристам закрыли дорогу на ледник Малый Актру

В летний период это место опасно из-за камнепадов, а также низких температур, сообщает ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай

В ведомстве отмечают, что за 2021 год на леднике уже четыре раза проводили поисково-спасательные работы, в том числе эвакуацию тел погибших. Так, в июле 2021 года на леднике погиб новосибирский учёный. Его тело не могли увезти с ледника несколько дней из-за сложных погодных условий.

Доступ к леднику этим летом запретили из-за высокой опасности схода камнепадов и селя – потоков, насыщенных твердым материалом различной природы.

«Стоит отметить, что в данный период погодные условия сильно осложняют проведение поисково-спасательных работ и помощь может не поступить вовремя. И хотя маршруты по Малому Актру имеют небольшую категорию сложности, сходы селя и камнепадов создают все условия для возникновения происшествий даже для опытных туристов», – подчеркнули в местном МЧС.

В 2015 году, 13 августа, при восхождении на ледник погибли четверо альпинистов из Томска. Они были опытными альпинистами и двигались по простому маршруту, однако скончались от переохлаждения, оказавшись под сильным дождём на леднике без теплой одежды.

Катунь24