ГОРНЯК22 29.07.2021
Алтайский край

Катунь24: На сгоревшем «Алтайском бройлере» завершили утилизацию испорченной продукции

Горняк22
17 часов Ago

Об этом сегодня, 27 июля 2021 года, сообщили katun24.ru в пресс-службе Группы «Черкизово».

Фото: «Бийское телевидение»

Ранее в пресс-службе сообщали, что ликвидацию куриных тушек на предприятии планируют завершить 25 июля 2021 года. Их вывозили и сжигали на специальном полигоне. В пресс-службе подтвердили, что работы были выполнены в срок, а утилизация пропавшей продукции и разбор склада-холодильника завершилась 25 июля 2021 года согласно озвученному графику.

Сейчас на «Алтайском бройлере» продолжают ликвидировать разбор завалов из остатков сгоревших материалов и конструкций здания. Работы планируют завершить в начале августа.

Напомним, 3 июля 2021 года на предприятии «Алтайский бройлер» случился крупный пожар. Жители Бийска обращались в службы с жалобами на смрадный запах, стоящий над городом.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Томенко: вопрос введения четырехдневной рабочей недели остро не стоит

Горняк22: Томенко: вопрос введения четырехдневной рабочей недели остро не стоит

Горняк22
17 часов Ago
Работа. Усталость Фото: Фото: pixabay.com Рассмотреть возможность перехода на четырехдневный рабочий график предлагали бывший премьер-министр страны и депутат Госдумы Дискуссия...

Читать по теме:

ВТОПЕ: