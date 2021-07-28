Катунь24: На сгоревшем «Алтайском бройлере» завершили утилизацию испорченной продукции

Об этом сегодня, 27 июля 2021 года, сообщили katun24.ru в пресс-службе Группы «Черкизово».

Фото: «Бийское телевидение»

Ранее в пресс-службе сообщали, что ликвидацию куриных тушек на предприятии планируют завершить 25 июля 2021 года. Их вывозили и сжигали на специальном полигоне. В пресс-службе подтвердили, что работы были выполнены в срок, а утилизация пропавшей продукции и разбор склада-холодильника завершилась 25 июля 2021 года согласно озвученному графику.

Сейчас на «Алтайском бройлере» продолжают ликвидировать разбор завалов из остатков сгоревших материалов и конструкций здания. Работы планируют завершить в начале августа.

Напомним, 3 июля 2021 года на предприятии «Алтайский бройлер» случился крупный пожар. Жители Бийска обращались в службы с жалобами на смрадный запах, стоящий над городом.

Катунь24