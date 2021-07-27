Катунь24: Неизвестные похитили пожертвования храма в Камне-на-Оби

Ограбление случилось 22 июля 2021 года.

Фото: «Каменские известия»

Похитители проникли в здание церкви ночью, взломав окно. Они повредили замок на ящике для пожертвований, после чего грабитель, забрав оттуда деньги, скрылся с места преступления, сообщают «Каменские известия».

По факту ограбления возбудили уголовное дело, уточняются обстоятельства произошедшего. Злоумышленник и его автомобиль засветились на камерах наблюдения.

Располагающих информацией о причастных к ограблению лицах просят обратиться в МО МВД России «Каменский» по тел.: 8 (385-84) 2-30-92, 8-999-331-09-69.

Катунь24