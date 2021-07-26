Катунь24: На все руки мастер: житель Алтайского края выкопал выгребную яму у односельчанина и украл у него имущество

Полицейские задержали жителя села Мамонтово по подозрению в совершении кражи.

Фото: pixabay.com

Мужчина 1961 года рождения работал на усадьбе односельчанина, копая выгребную яму. Когда хозяин оставил дом без присмотра, работник украл планшет, а также болгарку из гаража. Потерпевший оценил ущерб от кражи в 20 тысяч рублей, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Возбуждено уголовное дело. Болгарку изъяли, а вот планшет злоумышленник успел продать неизвестному.

Катунь24