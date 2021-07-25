Катунь24: На улице Попова в Барнауле завершают ремонт трамвайных путей

16 июля 2021 года рабочие «Горэлектротранс» начали ремонтировать трамвайный переезд на улице Попова в районе пересечения с улицей Взлётной. Он находился в аварийном состоянии. Сейчас основной объем работ уже выполнен.

Фото: Администрация Барнаула

Всего «Горэлектротранс» в этом году обновит четыре участка трамвайных путей, износ которых достиг 100%. Эксплуатировать их уже было нельзя.

Чуть больше двух недель назад завершили ремонт переезда на пр. Красноармейском в районе пересечения с ул. Чернышевского. Там переложили 62,5 метров одиночного пути. В августе бригады рабочих зайдут на участки переездов по пр. Калинина (в районе пересечения с ул. П. Сухова) и ул. Попова (в районе пересечения с ул. Энтузиастов). А сейчас работы ведутся на трамвайном переезде по ул. Попова на пересечении с ул. Взлётной. Этим путям больше 30 лет.

«Рабочие уложили новую рельсо-шпальную решетку протяженностью 87,5 метров одиночного пути и провели ее подбивку, частично заменили балластную призму и щебеночное основание, выправили пути и выставили по уровню, сейчас завершают асфальтирование», – рассказывает Андрей Луганский, начальник службы пути МУП «Горэлектротранс».

«В 22 часа, когда прекращается трамвайное и троллейбусное движение, мы вручную разбираем шпалы, выполняем необходимые монтажные работы и к 6 утра, когда троллейбусы выходят на линию, снова их закрепляем, чтобы транспорт мог совершать развороты, – объяснил бригадир Семен Майдуров. – Это, конечно, несколько тормозит темп работ, но мы привыкли к такому графику – к обозначенным срокам все закончим».

Ремонт одного трамвайного переезда оценивается в 1 млн рублей, сообщает официальный сайт администрации Барнаула.

Катунь24