Катунь24: На что Алтайский край получил из федерального бюджета больше 2,8 млрд рублей?

Распоряжение Правительства Российской Федерации о распределении регионам более 85 миллиардов рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Согласно распоряжению Алтайскому краю предусмотрен 1 миллиард 897 миллионов рублей.

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деньги направят на обеспечение охраны здоровья населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. Такая поддержка позволит своевременно проводить прием пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19, включая финансовое обеспечение стационарного лечения, отметили на сайте Правительства Алтайского края. В июне на эти цели регионам уже было выделено 25 миллиардов рублей, в том числе финансовая помощь Алтайскому краю составила 397 миллионов рублей.

Также на поддержку мер по обеспечению сбалансированности Алтайскому краю распоряжением Правительства Российской Федерации выделен 1 миллиард рублей.

Катунь24