Катунь24: Новые вспышки ящура зафиксировали в Монголии

Опасную вирусную болезнь выявили у скота на территории аймаков Дорноговь, Хэнтий и Сухэ-Батор.

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В региональном Россельхознадзоре отметили, что это создает высокий риск заноса возбудителя ящура в субъекты, граничащие с Монголией. Поэтому специалисты усилили контроль за ввозом в Россию животноводческой продукции (в том числе в ручной клади и багаже) и перемещением животных.

Ящур — опасная остро протекающая вирусная болезнь многих видов животных. Для нее характерны: лихорадка, слюнотечение, афтозно-эрозийное поражение слизистой оболочки языка и ротовой полости, кожи вымени и конечностей. Чаще всего болеют крупный рогатый скот и свиньи, менее восприимчивы овцы, козы и дикие парнокопытные. Молодые животные более восприимчивы и переболевают тяжелее, чем взрослые. Ящуром от животных может заразиться и человек, употребив сырое молоко больных животных и продукты его переработки или же через употребление мяса.

Для профилактики специалисты Россельхознадзора просят строго соблюдать правила, которые позволят обезопасить своих животных, а именно:

не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства,

предоставлять по требованию специалистов госветслужбы восприимчивых животных для осмотра,

извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы обо всех случаях внезапного падежа или заболевания восприимчивых животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание,

изолировать подозреваемых в заболевании животных,

Кроме того, не следует приобретать животных и продукты убоя без ветеринарных сопроводительных документов в местах несанкционированной торговли.

Катунь24