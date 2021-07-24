Катунь24: Новый герб появится у Барнаула

Такое решение приняли сегодня, 23 июля 2021 года, на совещании, которое провел Вячеслав Франк.

Фото: Администрация Барнаула

Первый герб Барнаула появился в 1846 году. Заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Юрий Еремеев напомнил, что он, как и многие гербы русских городов, был составлен Францом Санти и выглядел следующим образом: «Щит разделен на две части, в верхней меньшей, в поле зеленом герб Томской губернии, а в нижней, в голубом поле среди горных пород дымящаяся доменная печь». В последующее годы герб претерпевал изменения, менялось его цветовое решение, но основные элементы сохранились.

По словам Юрия Еремеева, в 2019 году на координационном совещании полномочного представителя президента РФ в СФО было дано поручение завершить процедуры регистрации официальных символов городских округов в государственном геральдическом реестре.

«Администрацией города были направлены запросы в Геральдическую комиссию при губернаторе Алтайского края, в Геральдический совет при президенте РФ для получения консультаций и рекомендаций по вопросу подготовки документов. В соответствии с официальным письмом Геральдического совета при президенте РФ в адрес администрации города стало понятно, что герб и флаг Барнаула в их современных версиях в Государственный геральдический регистр Российской Федерации внесены быть не могут ни при каких обстоятельствах, так как нарушают современные требования геральдики. Согласно рекомендациям Геральдического совета при президенте РФ для геральдической регистрации необходимо исключить коня, так как серебряный конь на зелёном поле в период 1846-1857 гг. обозначал принадлежность Барнаула к Томской губернии. В 1857 г. данный способ указания региональной принадлежности был законодательно отменён. Привести в порядок цветовое решение герба и выполнить рисунки герба на художественном уровне, достойном столицы Алтайского края. Для определения Барнаулу статуса столицы региона важно правильное использование обрамления – фигур за пределами щита: венчающей щит короны, щитодержателей, подножия и лент», — сообщил заместитель главы администрации города, руководитель аппарата.

Сергей Чеков, действительный член Всероссийского геральдического общества, председатель Алтайского отделения Межрегиональной общественной организации «Сибирская Геральдическая Коллегия», член геральдического комиссии Алтайского края пояснил, что герб не является графически неизменным.

«Герб – не товарный знак, он имеет более высокий статус и существует по иным правилам. Допускается перерисовка герба в различных стилях, щитах разных форм и пропорций», — отметил Чеков.

Он также рассказал об основных требованиях, которые предъявляет Геральдический совет при президенте РФ к проектам гербов муниципальных образований.

Важнейшие элементы герба помещаются в пределах ограниченного пространства, условно именуемого геральдическим щитом.

Основные фигуры, помещаемые на металлическом фоне, должны быть исполнены финифтью и наоборот: фигуры, помещаемые в финифтяном поле, должны быть исполнены в металле.

Нельзя использовать конкретные сооружения (здания, памятники и др.). Например, недопустимо в гербе изображать Московский Кремль или Медного всадника.

Также необходимо избегать включения в герб элементов, являющихся исключительной принадлежностью нового и новейшего времени, а также технологически специфических форм. Например, станки, автомобили, специальные инструменты и др.

Рекомендуется заменять их традиционными условными знаками или аллегориями (молниями для электроэнергии, сквозным ромбом — для текстильного производства и т. д.).

В гербах могут помещаться девизы — лаконичные надписи на полосах (лентах), обычно помещаемые под щитом.

Щит герба, как правило, должен иметь одно поле. Это поле может делиться на разноцветные участки, но они должны быть объединены общей фигурой, образовывать цельную композицию.

Муниципальные образования могут пользоваться коронами в соответствии со схемой, введенной решениями Геральдического совета при президенте Российской Федерации в 2002 году.

Щитодержатели (фигуры, поддерживающие щит) являются особыми знаками статуса, могут использоваться в гербах муниципальных образований, являющихся административными центрами субъектов РФ, городов-героев и др.

Глава города Вячеслав Франк отметил важность работы по внесению изменений в герб Барнаула.

«Это большая ответственность – решение изменить герб города. Необходимо создать его таким, чтобы каждый житель Барнаула мог им гордиться. Думаю, что в обсуждении эскизов нового герба должны в обязательном порядке принимать участие и горожане», — подчеркнул он.

По итогам совещания было решено создать общественную комиссию, которая определит план мероприятий по внесению изменений в герб города и его регистрации в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации. Алтайскому отделению Межрегиональной общественной организации «Сибирская Геральдическая Коллегия» поручено разработать эскизы герба Барнаула с учетом замечаний и требований, предъявляемых к проектам гербов муниципальных образований, Геральдического совета при президенте РФ, сообщили на сайте администрации.

Катунь24