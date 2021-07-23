Катунь24: Новый уровень цифровизации: в ближайшие годы региональные информационные системы перейдут на единую платформу «Гостех»

К маю 2022 года все регионы должны подготовить план-графики перевода региональных информационных систем на платформу «Гостех». Об этом сообщают в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

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Новая платформа позволит создавать информационные системы не только на федеральном уровне, но и на уровне регионов и муниципалитетов. Это сэкономит время и средства на разработку и внедрение цифровых сервисов.

«Каждая новая система разрабатывается «с нуля» без переиспользования существующих наработок. Это приводит к дополнительным затратам на создание дублирующего функционала и существенно замедляет вывод новых государственных сервисов в промышленную эксплуатацию. Мы провели аудит – выяснилось, что создано более 1000 ГИСов, большинство систем на 85 % идентичны другу друг по функционалу. «Гостех» позволит уйти от этой неэффективной практики», – отмечает Чернышенко.

Виталий Лажинцев, директор барнаульского интернет-агентства «Альянс+» и председатель IT-комитета Алтайского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» считает: «Гостех» позволит решить проблему существования множества мелких самописных сервисов, которые годами работают в разных ведомствах страны.

По словам Дмитрия Чернышенко, выгоду сразу же почувствуют те, ради кого сама цифровая трансформация предпринималась: рядовые граждане и бизнес. Все процедуры: от получения необходимых справок, оплаты пошлин до оформления пособий и прочего – будут производиться максимально быстро и просто.

Все это – часть процесса цифровой трансформации России. В прошлом году президент Владимир Путин определил ее как одну из главных национальных целей развития страны до 2030 года. В частности, это предполагает, что 95 % социально значимых услуг станут доступны в электронном виде. Уже к 1 сентября 2021 года все регионы должны будут представить и защитить собственные стратегии цифровой трансформации.

Катунь24