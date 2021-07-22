Катунь24: Новые велосипедные дорожки появятся в Барнауле

Их проложат на Павловском тракте. Длина дорожек составит более двух километров, а ширина – от двух до пяти метров.

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Рабочие уже приступили к установке бордюрного камня и поребрика, также они обустраивают основания под тротуары и велодорожки.

Кроме того, на Павловском тракте продолжают ремонтировать два километра дороги улицы Сельскохозяйственной до улица Георгиева. Сейчас уже уложен выравнивающий слой асфальта, далее будут доводить ширину полос движения до нормативного состояния. На ремонт этого участка дороги выделено более 185 млн рублей.

Также подрядная организация ООО ПСК «Индустрия» выполняет работы по фрезерованию покрытия и устройству выравнивающего слоя покрытия на путепроводе и съездах с Павловского тракта на ул. Малахова. Кроме ремонта проезжей части, благоустроят и прилегающие к ней территории.

Весь ремонт магистрали планируют завершить в соответствии в муниципальным контрактом 1 октября 2021 года, уточняет пресс-служба городской администрации. Всего в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» запланированы работы на 23 объектах общей протяженностью почти 28 км. На эти цели выделено 907,2 млн рублей.

Катунь24