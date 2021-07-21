Катунь24: На алтайской границе с Монголией уберут колючую проволоку ради редких животных

По инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) на высокогорном плато Укок в Республике Алтай, где находится граница России и Монголии, до конца лета уберут 14 км пограничных сооружений, чтобы сохранить от гибели мигрирующие виды животных, включая редкого снежного барса и алтайского горного барана.

Фото: WWF

Демонтаж колючей проволоки согласован с Пограничным управлением ФСБ России по Республике Алтай. Поддержку проекту оказал Фонд «Мир вокруг тебя» корпорации Siberian Wellness.

Плато Укок — уникальная высокогорная экосистема, объект природного наследия ЮНЕСКО, здесь создан природный парк «Зона покоя Укок», обитают редкие виды животных.

Инженерно-технические сооружения здесь появились ещё в конце 80-х годов. Многокилометровые заборы из деревянных столбов и стен колючей проволоки повлияли на свободную миграцию животных: пытаясь перепрыгнуть преграду, животные гибнут, запутываясь и повисая на проволочных заборах. Таких несчастных погибших животных часто находят жители Кош-Агачского района. В WWF считают, что демонтаж забора спасёт многих диких и домашних животных от мучительной гибели.

Попасть на плато Укок и эффективно выполнить работы по уборке колючей проволоки можно только летом, уже в августе тут может выпасть снег и замести дороги.

Как рассказал руководитель дирекции особо охраняемых природных территорий Республики Алтай Айдар Ойношев, сначала инспекторы срежут старую проволоку вручную, а затем столбы и мотки проволоки волоком увезут к месту утилизации, где установлен специальный гидравлический пресс. Мобильный пресс сожмёт проволоку в компактные брикеты, которые с территории природного парка «Укок» вывезет грузовой автомобиль, а сама же проволока будет сдана на переработку.

Катунь24