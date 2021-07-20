Катунь24: Небольшой дождь: о погоде 20 июля в Алтайском крае

Сегодня, 20 июля 2021 года, по югу и востоку местами небольшие дожди, грозы, при грозах умеренные дожди. В утренние часы местами туман.

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В Алтайском крае по югу и востоку местами небольшие дожди, грозы, при грозах умеренные дожди. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +24…+29 градусов.

В Барнауле преимущественно без осадков. Утром местами возможен туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура +25…+27 градусов.

Катунь24