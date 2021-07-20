Катунь24: На Алтае прошел фестиваль-лекторий «Цифровая история»

Лекторы фестиваля впервые представили программу за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото: Катунь 24 Embedded video for На Алтае прошел фестиваль-лекторий «Цифровая история»

«В прошлом году я приехал сюда, чтобы снимать документальный фильм про Акинфия Демидова, известного промышленника, и в фокусе моих исследований здесь было обнаружение первого русского золота — крепостным Акинфия Демидова Федором Лелесновым. И вот, побывав здесь, прожив здесь несколько дней, попутешествовал по Барнаулу, Змеиногорску, Колывани. Я просто влюбился в ваш чудесный край, и мы с коллегами решили, что следующий фестиваль проедем здесь», – отметил директор и лектор научно-просветительского проекта «Цифровая история» Егор Яковлев.

Ученые подготовили лекции об истории золота – войнах за презренный металл и археологических сенсациях. К примеру, как одна научная находка – древняя золотая маска – связала территории по всему миру. Рассказали и о знаменитых во всем мире уроженцах Алтайского края. О последнем бое Антона Скалона — генерала Русской императорской армии, в войне 1812 года. А также о том, в чем был первым второй космонавт Герман Титов, и какие секреты скрывал конструктор Михаил Калашников.

«Всегда нужно разговаривать так, как если бы ты объяснял, если грубо говорить – нормальному человеку. Ты едешь в поезде – люди узнают, что ты археолог, тысячу раз было – спрашивают что-то, а ты не можешь им объяснять: «Ну, понимаете, корреляция определенных факторов не позволяет сделать…» — на этом месте человек уже заснул. Нужно говорить не то, чтобы просто, а ясно», – рассказал начальник сектора античной археологии Государственного Эрмитажа, лектор проекта «Цифровая история» Александр Бутягин.

«Цифровая история» – это способ современных ученых популяризировать науку. Для тех, кто не смог посетить лекции, их опубликуют на ютуб-канале фестиваля. Кроме того, если вас заинтересовал такой формат изучения истории, лекторы проекта регулярно выкладывают на своих ресурсах видеоролики и подкасты о науке.

Катунь24