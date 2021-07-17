Катунь24: Новые подробности зверского убийства барнаульского участкового от очевидцев трагедии

15 июля неподалеку от поселка Гоньба в сожженной машине правоохранители обнаружили тело участкового Владислава Неудахина. В убийстве подозревают 57-летнего рецидивиста Владимира Шедова, к которому 14 июля Неудахин приехал, чтобы вручить повестку. Наша съёмочная группа встретилась с соседом предполагаемого убийцы, Владимиром Кузнецовым, который в день случившегося видел подозреваемого с участковым.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Новые подробности зверского убийства барнаульского участкового от очевидцев трагедии

Житель поселка Гоньба Владимир Кузнецов рассказывает: шесть лет назад его мать приютила Шедова у себя дома. Он помогал ей по хозяйству, ловил рыбу. Никто и подумать не мог, рассказывают соседи, что Владимир способен на столь зверское преступление.

«Ничего такого плохого за ним не замечали. Ну рыбачил, ну браконьерничал, ловили его здесь и с лодкой, и с мотором, и с рыбой», — рассказывает Кузнецов.

Однако именно Владимир Шедов последним видел участкового. Вечером 14 июля Неудахин приехал к нему, чтобы вручить повестку. Шедов предложил правоохранителю отъехать подальше от посторонних глаз. Однако, по показаниям соседей, вернулся обратно уже через 7 минут. А после этого снова пропал, но уже на два часа.

«Я еще у матери спросил: «Вовка куда слинял?» Она: «Ой, да он как обычно на рыбалку. Я подоила, он управился и обычно уходит. Но с рыбалки приходил в двенадцать — час ночи. За полночь, чтобы с рыбой не поймали, а тут без пятнадцати 10. Смотрю, в бане свет зажегся, он помылся и пришел мокрый. Я говорю: «Ты где был?» Он говорит: «Огород поливал», — рассказывает Владимир Кузнецов.

А в это время уже начались поиски Владислава Неудахина. Первой об его исчезновении сообщила супруга Анастасия. На следующий день утром обугленное тело полицейского обнаружили в сгоревшей машине неподалеку от поселка.

«На поиски был поднят весь барнаульский гарнизон. Кроме того, было задействовано 5 кинологических расчетов, специалисты с квадрокоптерами, коллеги из МЧС России», — рассказала Светлана Ляпунова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю.

«По подозрению в совершении убийства в порядке ст. 91 задержан местный житель. В настоящее время следователи и следователи-криминалисты СК работают на месте происшествия. Выясняются мотив и способ совершения преступления», — рассказала Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ.

О Владимире Шедове известно, что мужчина уже был осужден за убийства: в 90-х годах — двух человек и в 2000-х до смерти забил кочергой собственную тещу. Последний срок отбывал в лечебно-исправительном учреждении № 1 в Барнауле. По факту трагедии возбуждено два уголовных дела: по статье 317 — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Наказание — лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы. А также по ст. 105 — убийство, за которое грозит от восьми до 20 лет.

Катунь24