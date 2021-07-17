Катунь24: На форуме в Москве обсудили развитие системы образования Алтайского края

15 июля 2021 года прошла всероссийская конференция ОНФ «Перспективы развития российского образования, науки, культуры и спорта».

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Участники конференции – учёные, общественники, представители региональных властей – обсудили тенденции, связанные с реализацией нацпроектов. Это строительство и реконструкция школ, детских садов, внедрение цифровых технологий, подключение образовательных учреждений к высокоскоростному интернету, создание новых мест в сфере дополнительного образования.

Так, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» в Барнауле 1 декабря 2020 года открыли региональный центр поддержки одарённых детей «Талант 22». Учреждение в составе краевого педагогического лицея работает по модели всероссийского образовательного центра «Сириус».

«Каждый ребёнок, проявляющий интерес к той или иной сфере деятельности – наука, культура, спорт – имеет возможность развивать свои способности, ведь обучение на программах для детей бесплатно, а значит, доступно в очной или дистанционной форме», – подчеркнула руководитель регионального центра выявления и поддержки одарённых детей «Талант 22» Татьяна Денисенко.

В рамках конференции эксперты отдельно остановились на высшем образовании. В последние годы в вузах отмечается рост количества бюджетных мест. По данным Минобрнауки Алтайского края, в этом году в университеты региона примут почти на 800 бюджетников больше, чем в 2020 году. Нередко студенты одного вуза могут слушать лекции ещё и в другом университете в рамках сетевых программ обучения.

«Создаются инструменты, в том числе с участием ОНФ, которые позволяют готовить, или закреплять, или приглашать в регионы сильные кадры для того, чтобы сетевая форма реализации программ позволила сфокусироваться на самых важных для региона технологиях, добиться в том числе практической реализации разработок. И, конечно же, новые профили, которые появляются у региональных вузов, таким образом получают новые сильные кадры», – отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Как отмечают специалисты, благодаря сетевому взаимодействию в качестве подготовки кадров региональные вузы уже не уступают столичным университетам. Нередко создаются уникальные образовательные программы.

Катунь24