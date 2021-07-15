Катунь24: Народный комик назвал барнаульский ресторан лучшим местом общепита в России в интервью у Юрия Дудя

Вчера, 13 июля 2021 года, интервьюер выпустил видео на YouTube-канале «вДудь» с российским стендапером Сергеем Орловым.

Фото: Скриншот видео YouTube-канала "вДудь"

Во время беседы ведущий процитировал слова Сергея о том, что комику важна вкусная еда. Он попросил назвать топ-3, на взгляд гостя, лучших места общепита в России «за бесплатную рекламу», как пошутил Юрий Дудь. Первым комик назвал барнаульский ресторан семейной кухни Damiani.

«Мы приехали в этот зимний город, ещё была погода без просвета… Буквально пальцем ткнул, и это [ресторан] лучшее вообще было, что я там видел. Там приносили лосося в тарелке изо льда! Даже фотки до сих пор сохранились», – ответил Сергей Орлов.

Также в своем топе мест со вкусной кухней он назвал грузинский ресторан «Супра» во Владивостоке, отметив пельмени с том-ямом, и «Ту самую шаурму на Средном» в Нижнем Новгороде.

Сергей Орлов – «народный комик, писатель русской действительности», как характеризуют его, представляя перед выступлениями. Он родился в поселке Депутатский Якутской области. Комик участвовал в шоу «Разгоны», «Шоу историй», «Женский взгляд», Стендап от Paramount Comedy и других. В 2019 году был гостем программы «Вечерний Ургант».



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