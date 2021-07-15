Катунь24: На Алтае погиб новосибирский учёный при восхождении на ледник Актру

Тело погибшего спасатели не могли эвакуировать несколько дней из-за погодных условий. Его удалось вывезти сегодня, 14 июля 2021 года.

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Трагедия случилась 10 июля 2021 года. Погибший – заведующий лабораторией синтетической биологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН 32-летний Георгий Шевелев – был руководителем группы, совершавшей восхождение. Он шел впереди группы, руководил всем процессом. Однако по какой-то причине все участники шли без связок. Учёный сорвался с остроугольной скальной вершины, или из-за камнепада, или просто оступился. Больше пострадавших нет.

«10 июля около 11 часов утра при восхождении на вершину Актру по маршруту 3А с гребня на подходе к главному жандарму сорвался член нашей секции Георгий Шевелев. Срыв произошел в сторону восточной стены Актру, в долину Ян-Карасу. Георгий руководил восхождением в рамках подготовки к походу, группа состояла преимущественно из участников планируемого похода», – сообщили в группе секции горного туризма НГУ во «ВКонтакте».

«Новости Горного Алтая» со ссылкой на ГУ МЧС России по Республике Алтай уточняют, что в проведении операции приняли участие девять спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда и вертолет Ми-8МТВ Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России. Тело погибшего было поднято в 6:20 сегодня, 14 июля 2021 года.

Катунь24