Катунь24: Новый пункт вакцинации от COVID-19 появился в Барнауле

Вакцинироваться нельзя болеть! Пока еще многие не определились, где в этом предложении нужно поставить запятую.

Многие настойчиво отрицают то, что для других является очевидным. Хочется только одного, поскорее вернуться к спокойной, свободной и безопасной жизни без масок и прочих ограничений. Сейчас для этого брошены все силы врачей и медицинского персонала.

Если вы уже определились и готовы помочь ускорить этот процесс, хотите обезопасить себя и своих близких, то для вас открыт новый пункт вакцинации от COVID-19 в ТРЦ «ВЕСНА» на 2 этаже возле МФЦ.

Прийти можно в любой день с 10:00 до 19:30, при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В любой битве можно выиграть, только объединив усилия.

И пусть все будут здоровы!

Катунь24