Катунь24: На модернизацию библиотеки в Алтайском крае направят 11 миллионов рублей

Обновление библиотеки в Славгороде будет выполнено по программе в рамках национального проекта «Культура».

Фото: Минкультуры Алтайского края

По данным Минкультуры Алтайского края, на эти цели из федерального бюджета выделили 10 млн рублей, еще 1 млн — из краевого и муниципального бюджетов.

На данный момент в библиотеку уже поступило 2500 экземпляров новых книг. Также завершена поставка сетевого, серверного, мультимедийного оборудования и оргтехники.

Ремонтные работы продолжаются: обустраивают полы, стены, завершают электромонтажные работы, частично выполнена отделка.

Открыть библиотеку планируют в сентябре 2021 года.

Катунь24