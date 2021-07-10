Катунь24: На модернизацию библиотеки в Алтайском крае направят 11 миллионов рублей
Обновление библиотеки в Славгороде будет выполнено по программе в рамках национального проекта «Культура».
Фото: Минкультуры Алтайского края
По данным Минкультуры Алтайского края, на эти цели из федерального бюджета выделили 10 млн рублей, еще 1 млн — из краевого и муниципального бюджетов.
На данный момент в библиотеку уже поступило 2500 экземпляров новых книг. Также завершена поставка сетевого, серверного, мультимедийного оборудования и оргтехники.
Ремонтные работы продолжаются: обустраивают полы, стены, завершают электромонтажные работы, частично выполнена отделка.
Открыть библиотеку планируют в сентябре 2021 года.