Катунь24: Новую скважину глубиной 240 метров пробурили в Кулунде

За несколько лет в селе обновили и угольные котельные, чтобы в домах сельчан было тепло и комфортно. О перспективах развития жилищно-коммунального хозяйства в селе смотрите в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Новую скважину глубиной 240 метров пробурили в Кулунде

Насосная станция второго подъёма воды построена в семидесятые, это важная часть системы водоснабжения райцентра Кулунда. Глубинные насосы забирают воду из скважин и наполняют ею две огромные подземные ёмкости общим объёмом 4 тысячи кубометров. Оттуда вода поступает в систему водопровода. Этого хватает для обеспечения райцентра с населением около 15 тысяч человек. Впрочем, в жаркую погоду в степном районе разбор воды очень большой.

«В этом году построена одна артезианская скважина. И три года назад было построено ещё 4 скважины. Одна на станции второго подъёма и две в северной части Кулунды. Скважины у нас пробурены на глубину 240 метров. Они подают воду на РЧВ, и оттуда центробежными насосами идёт подача для населения в Кулунду», — пояснил Рустам Баринов, мастер участка водоснабжения Кулунда.

Стоимость новой скважины – более 3,5 миллиона рублей. Большую часть средств получили по программе «Чистая вода». В северной части села в этом году также установят новую водонапорную башню. Но жара в Сибири – явление временное, а вот лютые морозы случаются почти каждую зиму, и задерживается такая погода на долгие месяцы. Поэтому в минувшем году в Кулунде построили две модульные котельные. Современные котлы питают теплом многоквартирные и частные дома, школу и магазины.

На строительство двух модульных котельных направили почти 17,5 миллиона рублей. Впрочем, сохраняются в работе системы ЖКХ и проблемы. В котельную № 7 при модернизации установили новые котлы. Первый серьёзный мороз дал понять: оборудование не справляется с нагрузкой. Власти района считают, что виноват подрядчик – на него подали в суд. Но в беде жителей не бросили – помогло обращение в краевое правительство.

Модернизация, капитальный ремонт и обслуживание оборудования – это будни для работников жилищно-коммунального хозяйства. Но своевременное финансирование и современные технологии позволяют делать жизнь в селе комфортной даже при отсутствии магистрального газа.

Катунь24