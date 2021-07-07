Катунь24: На Камчатке пропал самолет Ан-26

На его борту находится 29 человек.

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По информации ТАСС, самолет направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана и внезапно перестал выходить на связь.

«Прервалась связь с Ан-26 Камчатского авиационного предприятия, направлявшегося из Петропавловска в поселок Палана. Судно посадку не совершило. По предварительным данным, на борту находятся 23 пассажира и шесть членов экипажа», — сообщили ТАСС в прокуратуре.

Что именно произошло с самолетом, в компании не сообщили, разъяснив, что подробности происшествия устанавливаются.

Позже глава авиакомпании Алексей Храбров заявил, что поиски пропавшего Ан-26 будут вестись до темноты и к поискам привлекут военную авиацию.

«Поиск продолжается, ищут с вертолетами, военный самолет подключился. Будем искать до наступления темноты», — сказал Алексей Храбров.

Катунь24