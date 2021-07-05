Катунь24: На Алтае напали с топором на пограничника
Инцидент произошёл в ночь с 29 на 30 июня 2021 года на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай.
Фото: pixabay.com
Как рассказали в СУ СК РФ по Республике Алтай, 21-летний житель села Шерегеш Кемеровской области напал на пограничника с целью воспрепятствования его законной деятельности по охране государственной границы.
Молодой человек вооружился топором, которым нанёс потерпевшему несколько ударов в область головы и тела. Благодаря оперативным и грамотным действиям военнослужащего злоумышленник был обезоружен.
Потерпевший получил телесные повреждения различной степени тяжести, ему оказана медицинская помощь. Угрозы жизни и здоровья военнослужащего нет.
Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего).