Катунь24: На бийском предприятии случился крупный пожар. Обновлено

По информации подписчиков городских сообществ, в частности Telegram-канала «Барнаул № 1» загорелись производственные помещения предприятия «Алтайский бройлер».

Фото: Telegram-канал "Барнаул №1"

Пожар случился сегодня, 3 июля 2021 года, на предприятии «Алтайский бройлер» по улице Лесная, 25.

«Едкий черный дым расползается по району Треста в Бийске — бийчане фотографируют пожар из разных точек города, дым хорошо виден даже из центра Бийска», — отмечают пользователи соцсетей.

По данным пресс-службы администрации Бийска, горела кровля корпуса забоя и холодильных камер, площадь пожара — около 2,8 тыс. кв. м. Здания пожарными проверены, люди находящиеся на смене эвакуированы, жертв нет. В ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю уточняют, что сообщение о происшествии поступило с опозданием и на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения уже открытым огнем горела кровля цеха (металл по деревянной обрешётке). Из опасной зоны пожарные эвакуировали технику, люди покинули здание самостоятельно.

Для бесперебойной подачи воды проложены магистральный линии от водоисточников. На месте происшествия работают значительные силы и средства пожарно-спасательного гарнизона. Информация уточняется.

Видео: «Барнаул № 1».



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