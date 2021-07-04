ГОРНЯК22 04.07.2021
Алтайский край

Катунь24: На трассе Алтайского края столкнулись большегруз и легковой автомобиль

Горняк22
10 часов Ago

Авария случилась вчера вечером, 2 июля 2021 года.

Фото: Инцидент Барнаул

Видеозаписью с места происшествия поделились подписчики паблика «Инцидент Барнаул». На кадрах видно большегрузный автомобиль «Камаз», съехавший кузовом в кювет. В нескольких метрах от него, на стороне встречного движения, видно легковой автомобиль.

ДТП случилось на трассе «Барнаул — Змеиногорск», сообщили очевидцы. О пострадавших не сообщается, информация уточняется.

Катунь24

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