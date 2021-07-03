Катунь24: На юношеском первенстве России по легкой атлетике алтайский спортсмен завоевал бронзу

В турнире участвовали 642 спортсмена из 64 регионов страны.

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Алтайский край на этих соревнованиях представляли Евгений Молчанов и Артем Поздняков. По информации сайта «Алтайский спорт», Евгений считался одним из фаворитов первенства по прыжкам в длину. Он подтвердил свое лидерство, заняв 3 место с результатом 7 метров 21 сантиметр. Первенство одержал Илья Телькунов из Челябинской области, «улетев» на 10 сантиметров дальше, 2 место занял Василий Попов из Свердловской области. Он обошел нашего спортсмена в последней попытке на 2 см дальше.

В этом сезоне у Евгения Молчанова ещё есть шанс доказать, что в секторе для прыжков в длину он по своему возрасту сильнейший в стране. Ровно через месяц в Чебоксарах состоится легкоатлетический финал V летней Спартакиады молодёжи России.

Артем Поздняков на соревнованиях взял высоту ровно 2 метра, тем самым показав 16-й результат. Победил в этом виде программы Матвей Тычинкин из Башкортостана, которому далась под силу высота 2 метра 20 сантиметров.

Катунь24