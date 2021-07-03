Катунь24: На портале «Госуслуги» ввели очередь на вход

В ней нужно будет подождать 30 минут.

Фото: Катунь 24

По информации РБК, портал «Госуслуги» ставит посетителей в очередь на вход с ожиданием в 30 минут, сообщая, что услуги одномоментно заказывают более 500 тыс. человек.

При попытке войти на портал появляется надпись, что в данный момент на сайте заказывают услуги более 500 тыс. человек. Запускается обратный отчет – 30 минут.

Как пояснили РБК, сбой произошел в связи с введения обязательной вакцинации в некоторых регионах России, для записи на которую можно воспользоваться порталом. Также сбои в работе портала могут быть связаны с работами по выводу новых сервисов.

Катунь24